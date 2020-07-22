Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

“Anlatan Eller” 19 Aralık 2016 yılında Türk işaret dili desteği ile sağır bireylere eğitim vermek amacıyla kurulmuş bir sosyal girişim. Türkiye’de sağır bireyler kendi dilleri olan Türk işaret dili ile eğitim alamadığı için eğitimde ciddi fırsat eşitsizliği meydana geliyor. Anlatan Eller ise eşitsizliği eşitliğe döndürmek adına çıkılan yolda, sağır eğitmenler yetiştirerek işiten birey ve kurumlara Türk işaret dili eğitimleri veriyor. Bu iletişim köprüsü, görevi sağır bireylerin eğitmen olmasına imkân yaratarak istihdamlarına destek oluyor. Bugüne kadar 4 sağır kadının eğitim bazlı istihdamını sağlayan sosyal girişim özellikle sağır kadınların eğitmen rolüne geçmeleri ve kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyor.

ANLATAN ELLER’İN ETKİLERİ

Anlatan Eller, Türk işaret dili destekli çalışmalarına ilk olarak Nisan 2018’de engelli KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) eğitimleri ile başlıyor ve bu eğitimler halen devam ediyor. Sosyal girişim, Youtube üzerinden matematik ders videoları çekiyor. Bu noktada Şişli Belediyesi ile işbirliği yapılıyor ve İstanbul’da sınıf içi eğitimler düzenleniyor. Nisan 2018’de yapılan EKPSS’de (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) Anlatan Eller’den eğitim alan lise mezunu öğrenciler bu sosyal girişimin projeleri sayesinde bireysel başarılarını yüzde 56 oranında artırırken bu oranın üniversite mezunu öğrencilerde yüzde 45 olduğu belirtiliyor. Anlatan Eller Sosyal Girişimi’nin Kurucusu Pelin Baykan, bu başarı artışının sadece matematik eğitimi ile sağlandığına dikkat çekerek bunun iki sebebi olduğunu, birincisinin kendisinin matematikçi oluşundan, ikincisinin ise EKPSS’de matematik alanında çok zorluk yaşanmasından kaynaklandığını belirtiyor.

SAĞIRLARA YÖNELİK İLK DİJİTAL OKUL

Bu süreçte farklı zorluklarla da karşılaşılıyor. Örneğin 2020 yılında yapılacak olan EKPSS ( Pandemiden dolayı Ekim ayına ertelenmiş durumda) konusunda, sınıf içi eğitim ve ders videoları için işbirliği yapılamaması bazı problemlere karşı farklı bakış açıları geliştirilmesine yol açıyor. Bu süreçte bazı öğrenciler sınıf içi eğitim için kendi çalıştıkları kurumlarla görüşse de 2020 yılının olumsuz şartları bu eğitime olanak sağlamıyor. Bunun sonucunda 2019 yılında Türkiye’nin sağırlara yönelik ilk Dijital Okulu kuruluyor. Kuruluş tarihi olarak Dünya Engelliler Günü olarak kutlanan 3 Aralık seçiliyor. Pelin Baykan, konuyla ilgili olarak, “Neyi kutluyoruz? Kutlama yapmak yerine farkındalık yaratmayı hedeflemeliyiz. Biz farkındalık yaratmak adına hedef kitlenin ücretsiz eğitim alabilmesi için Anlatan Eller Dijital Okulu’nu kurduk” diyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA ROL MODEL OLMASI HEDEFLENİYOR

Okulda şimdilik sadece EKPSS’ye yönelik matematik eğitimleri mevcut olsa da bir sonraki aşama olarak içeriğin daha çok geliştirilmesi ve her seviyeye uygun olması için çalışılıyor. Anlatan Eller Dijital Okulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı’na rol model olacağı ve eğitimde fırsat eşitliğinin savunulmasında önemli görev üstleneceği belirtiliyor.

ÇUBUK KRAKERİN YOLCULUĞU

Sosyal girişimin bunların dışında, Anlatan Eller gönüllüleri tarafından hayata geçirilen, “Çubuk Kraker’in Yolculuğu” isminde bir de çocuk projesi bulunuyor. Bu proje, kendisi veya ebeveynleri sağır olan çocuklarla, işiten çocukların bir araya getirildiği, çocukların yetkinliklerini ve hayallerini keşfetmeleri ve farklılıklarını kucaklamaları için alanlar yaratılan günübirlik etkinlik serisine deniyor. Çubuk Kraker’in Yolculuğu’na katılan ailelere işaret dili adına hiçbir ön bilgi verilmiyor. Aileler kendileri gözlemleyip merak ettiklerini öğrenmek için çabalarken çocuklar bu süreçte kendileri keşfediyor.

ULAŞILAN ÇOCUK VE EBEVEYN SAYISI 900’Ü GEÇTİ

Pelin Baykan, “Geçtiğimiz yıl (Eylül 2019) Türkiye’nin ilk sağır, coda ve işiten çocuk odaklı günübirlik festivalini gerçekleştirdik. O festival ile beraber bugüne kadar ulaştığımız çocuk ve ebeveyn sayısı 900’ü geçti. Bir kişinin dahi hayatına dokunup fark yaratabilmek tarif edilemez bir mutluluk. Gelenekselleşen bir festival yapmayı çok istesek de 2020 yılında Covid-19 nedeniyle festivalimizi ertelemek zorunda kaldık. En büyük hedefimiz gelecek yıl çocuklarımız için çok özel bir festival gerçekleştirmek” diyor.

Önemli not: Anlatan Eller Sosyal Girişimi’nin Kurucusu Pelin Baykan, bu habere konu olan kişilerin sağır olarak nitelendirilmesi gerektiğinin altını çizerek,“Sağır’ bir kimlik ve kültürdür. Birincil iletişim dili Türk işaret dili olan ve kendisini sağır kültürüne ait hisseden bireyler sağır kimliğini alır. ‘İşitme engelli’ ise tıp dilinde belli bir yaştan sonra işitme kaybına uğramış olan bireylere verilen bir kimliktir” diyor.