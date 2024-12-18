Ankaralı Turgut'tan çocuklarına cenaze vetosu
Kızı Eylem Boran dışındaki diğer dört çocuğuyla vefatı öncesinde arası bozulan Ankaralı Turgut'un son isteği ortaya çıktı
- 1
Akciğer kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Ankaralı Turgut, 15 Aralık'ta vefat etti.
- 2
5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini evlatlıktan reddettiği bilinen türkücü daha önce verdiği bir röportajda vasiyetini açıklamıştı. Karataş, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.
- 3
Kanserle mücadele ederken Ankaralı Turgut'un, son istediği de öğrenildi. Şarkıcının kızı Eylem Boran'a; "Evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın, evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı haram ederim" dediği belirtildi.
Ancak Ankaralı Turgut'un diğer çocuklarının da cenazeye katıldığı öğrenildi.
-
- 4
"BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ"
Yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy'un tedavisi için toplanan yardım paralarını istediğini söyleyerek; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helal para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin" demişti.
Bu arada; Ankaralı Turgut'un balmumu heykeli yapılarak bir müzeye konulması gündemde.