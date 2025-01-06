Ankaralı Turgut'un çocukları yine birbirine girdi

Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etti. Özlem Sülü, mezarlığa gidip yazıyı, 'Canım babamız' olarak değiştirdi. Özlem Sülü; "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" dedi.