Ankaralı Turgut'un çocukları yine birbirine girdi
Geçtiğimiz ay vefat eden Ankaralı Turgut'un çocukları arasında sular durulmuyor. Eylem Boran ile Özlem Sülü arasında bu kez de 'Mezar taşı' krizi çıktı
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
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Ünlü şarkıcı, aralık ayında hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut, vefat etmeden önce Eylem Boran dışındaki diğer çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Eylem Boran da kardeşleriyle kavga etmişti.
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Ünlü türkücü; "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.
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Ünlü türkücünün çocukları, bir kez daha karşı karşıya geldi. Eylem Boran babasının mezar taşına 'Canım babam' yazdırdı.
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Diğer kardeşleri bu duruma itiraz etti. Özlem Sülü, mezarlığa gidip yazıyı, 'Canım babamız' olarak değiştirdi. Özlem Sülü; "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" dedi.
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"BABAMI KANSER DEĞİL, SİZİN NANKÖRLÜĞÜNÜZ YIKTI"
Eylem Boran ise kardeşlerini suçlayıp şu ifadeleri kullandı: Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam, bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez. TikTok'ta babamın üzerinden reklamlarınızı bıraktın. Kendi aileci sorunlarınızı dökün ortaya. Allah'a havale ediyorum sizi. Prim peşindesiniz. Sahte ağlamalarınızdan, gözünüzden yaş bile gelmiyor, tiyatrocular.
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