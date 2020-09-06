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Ankaralı tekstilcilerden Kovid-19 gölgesinde ihracat atağı

Başkentteki tekstilcilerin Kovid-19 salgınının etkili olduğu ocak-ağustos döneminde "hazır giyim ve konfeksiyon" sektöründeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134,5 artarak 104,1 milyon dolara yükseldi

06.09.2020 - 17:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı
AA

Ankaralı tekstilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini gösterdiği yılın 8 aylık döneminde ihracat atağına geçti. Ocak-ağustos döneminde Başkentteki hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,4 katına çıkarak 104,1 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkili olduğu 8 aylık dönemde Ankara'dan yapılan genel ihracatta azalma oldu. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde Başkentten 5,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde dış satım yüzde 7,54 azalışla 4,8 milyar dolara geriledi.

Ocak-ağustos döneminde toplam ihracattaki azalmaya karşın bazı sektörlerin satışında dikkat çekici artışlar oldu. Bu süreçte ihracattaki artışta ilk sırayı yüzde 134,5 artışla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü aldı. Geçen yılın 8 aylık döneminde 44 milyon 397 bin dolarlık dış satıma imza atan sektör temsilcilerinin, bu yılın aynı dönemindeki ihracatı 2,4 katına çıkarak 104,1 milyon dolara ulaştı. Bu sektörü yüzde 40,9 artışla fındık ve mamulleri, yüzde 40 yükselen "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 39,4 artan "deri ve deri mamulleri" sektörleri izledi.

Söz konusu dönemde Ankara'nın toplam ihracatında aslan payını alan ve ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan, "makine ve aksamları", "otomotiv endüstrisi" ile "savunma ve havacılık sanayi" sektörlerinin ihracatında ise azalma kayıtlara geçti. Bu üç sektör 8 ayda toplam 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2,4 milyar dolar seviyesindeydi.

"TÜRKİYE'NİN TEKSTİLDE AVANTAJI VAR"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki ticaretin Çin'den Türkiye'ye doğru kaymaya başladığını söyledi.

Tekstil sektöründe Türkiye'nin avantajlarının olduğunu ve bunların iyi kullanılması gerektiğini belirten Karakuş, "İhraç edilen ürünlerin içinde önlük, maske, tulum gibi salgınla mücadelede kullanılan malzemeler de var. Gelecek dönemde sektörün ihracatının artacağına inanıyorum." dedi.

Ankara'dan son iki yılın ocak-ağustos döneminde sektörlerin yaptıkları ihracata ilişkin veriler şöyle:

Sektör

Ocak-Ağustos 2019
(1000 dolar)

Ocak-Ağustos 2020
(1000 dolar)

Değişim (Yüzde)

Çelik

423.457,9

448.576,1

5,93

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

141.489,7

123.366,4

-12,81

Demir ve Demir Dışı Metaller

244.768,9

287.611,1

17,50

Deri ve Deri Mamulleri

13.253,5

18.480,0

39,43

Diğer Sanayi Ürünleri

2.355,2

2.841,7

20,66

Elektrik Elektronik

312.863,6

322.690,2

3,14

Fındık ve Mamulleri

1.648,9

2.323,0

40,89

Gemi ve Yat

1.781,9

1.958,7

9,92

Halı

8.098,4

5.636,0

-30,41

Hazır giyim ve Konfeksiyon

44.396,8

104.106,7

134,49

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

98.718,1

109.130,7

10,55

İklimlendirme Sanayii

134.909,5

144.443,2

7,07

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

759.523,6

667.430,3

-12,13

Kuru Meyve ve Mamulleri

1.617,3

2.264,6

40,03

Madencilik Ürünleri

451.445,2

507.913,4

12,51

Makine ve Aksamları

789.318,8

707.124,6

-10,41

Meyve Sebze Mamulleri

44.075,4

50.947,3

15,59

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

116.732,4

104.378,4

-10,58

Mücevher

13.882,2

15.063,4

8,51

Otomotiv Endüstrisi

814.678,8

731.753,3

-10,18

Savunma ve Havacılık Sanayii

748.692,4

412.516,7

-44,90

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller

32.464,3

37.001,7

13,98

Süs Bitkileri ve Mam.

1.503,2

1.339,2

-10,91

Tekstil ve Hammaddeleri

8.172,3

8.748,2

7,05

Tütün

14,8

0,0

-100,00

Yaş Meyve ve Sebze

7.589,7

7.363,0

-2,99

Zeytin ve Zeytinyağı

4.384,1

3.346,0

-23,68

Toplam

5.221.836,8

4.828.353,7

-7,54

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