Ankaralı tekstilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini gösterdiği yılın 8 aylık döneminde ihracat atağına geçti. Ocak-ağustos döneminde Başkentteki hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,4 katına çıkarak 104,1 milyon dolara ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkili olduğu 8 aylık dönemde Ankara'dan yapılan genel ihracatta azalma oldu. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde Başkentten 5,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde dış satım yüzde 7,54 azalışla 4,8 milyar dolara geriledi.
Ocak-ağustos döneminde toplam ihracattaki azalmaya karşın bazı sektörlerin satışında dikkat çekici artışlar oldu. Bu süreçte ihracattaki artışta ilk sırayı yüzde 134,5 artışla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü aldı. Geçen yılın 8 aylık döneminde 44 milyon 397 bin dolarlık dış satıma imza atan sektör temsilcilerinin, bu yılın aynı dönemindeki ihracatı 2,4 katına çıkarak 104,1 milyon dolara ulaştı. Bu sektörü yüzde 40,9 artışla fındık ve mamulleri, yüzde 40 yükselen "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 39,4 artan "deri ve deri mamulleri" sektörleri izledi.
Söz konusu dönemde Ankara'nın toplam ihracatında aslan payını alan ve ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan, "makine ve aksamları", "otomotiv endüstrisi" ile "savunma ve havacılık sanayi" sektörlerinin ihracatında ise azalma kayıtlara geçti. Bu üç sektör 8 ayda toplam 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2,4 milyar dolar seviyesindeydi.
"TÜRKİYE'NİN TEKSTİLDE AVANTAJI VAR"
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki ticaretin Çin'den Türkiye'ye doğru kaymaya başladığını söyledi.
Tekstil sektöründe Türkiye'nin avantajlarının olduğunu ve bunların iyi kullanılması gerektiğini belirten Karakuş, "İhraç edilen ürünlerin içinde önlük, maske, tulum gibi salgınla mücadelede kullanılan malzemeler de var. Gelecek dönemde sektörün ihracatının artacağına inanıyorum." dedi.
Ankara'dan son iki yılın ocak-ağustos döneminde sektörlerin yaptıkları ihracata ilişkin veriler şöyle:
Sektör
Ocak-Ağustos 2019
Ocak-Ağustos 2020
Değişim (Yüzde)
Çelik
423.457,9
448.576,1
5,93
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
141.489,7
123.366,4
-12,81
Demir ve Demir Dışı Metaller
244.768,9
287.611,1
17,50
Deri ve Deri Mamulleri
13.253,5
18.480,0
39,43
Diğer Sanayi Ürünleri
2.355,2
2.841,7
20,66
Elektrik Elektronik
312.863,6
322.690,2
3,14
Fındık ve Mamulleri
1.648,9
2.323,0
40,89
Gemi ve Yat
1.781,9
1.958,7
9,92
Halı
8.098,4
5.636,0
-30,41
Hazır giyim ve Konfeksiyon
44.396,8
104.106,7
134,49
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
98.718,1
109.130,7
10,55
İklimlendirme Sanayii
134.909,5
144.443,2
7,07
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
759.523,6
667.430,3
-12,13
Kuru Meyve ve Mamulleri
1.617,3
2.264,6
40,03
Madencilik Ürünleri
451.445,2
507.913,4
12,51
Makine ve Aksamları
789.318,8
707.124,6
-10,41
Meyve Sebze Mamulleri
44.075,4
50.947,3
15,59
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
116.732,4
104.378,4
-10,58
Mücevher
13.882,2
15.063,4
8,51
Otomotiv Endüstrisi
814.678,8
731.753,3
-10,18
Savunma ve Havacılık Sanayii
748.692,4
412.516,7
-44,90
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
32.464,3
37.001,7
13,98
Süs Bitkileri ve Mam.
1.503,2
1.339,2
-10,91
Tekstil ve Hammaddeleri
8.172,3
8.748,2
7,05
Tütün
14,8
0,0
-100,00
Yaş Meyve ve Sebze
7.589,7
7.363,0
-2,99
Zeytin ve Zeytinyağı
4.384,1
3.346,0
-23,68
Toplam
5.221.836,8
4.828.353,7
-7,54
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!