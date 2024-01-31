Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

32 yaşındaki futbolcunun ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu. Soner Sarıkabadayı, Riccardo Saponara'nın antrenman fotoğrafına "Buraya kupalar kazanmaya geldim." alıntısı yaptı.

Ankaragücü ise Sarıkabadayı'ya cevap verdi ve "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" ifadelerini kullandı.