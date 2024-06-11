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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi

        Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:59
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        Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi
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        Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

        Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

        Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

        Kemal Özdeş, 21 yıl aradan sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.

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