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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankaragücü'nde Cephas antrenmana çıktı - Futbol Haberleri

        Ankaragücü'nde Cephas antrenmana çıktı

        MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:12
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        A.Gücü'nde Cephas krizi sona erdi
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        MKE Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde ligin 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını basına açık idmanla devam etti.

        Sarı-lacivertli ekibin son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Renaldo Cephas, bugünkü çalışmaya katıldı. Cihat Arslan'ın antrenman çıkmasına izin verdiği Cephas takımdan ayrı koştu.

        Başkent ekibinde hafif sakaltığını bulunan Tolga Ciğerci, tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.

        MKE Ankaragücü, yarın yapacağı çalışmanın ardından Erzurum'a gidecek.

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