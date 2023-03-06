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Ankaragücü Matej Hanousek'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transferin son gününde 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Giriş: 06.03.2023 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü Matej Hanousek'i kadrosuna kattı
AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." denildi.

Bonservisi Sparta Prag'da bulunan Hanousek, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK takımında kiralık olarak forma giyiyordu.

Hanousek, bu sezon Gaziantep FK ile 20 lig maçına çıktı.

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