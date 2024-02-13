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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü-Galatasaray maçı Eryaman Stadyumu'nda oynanacak - Galatasaray Haberleri

        Ankaragücü-Galatasaray maçı Eryaman Stadyumu'nda oynanacak

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçının, Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:06
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        TFF'den Eryaman kararı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadyumu'nun zeminindeki bozukluklar gündem olmuştu.

        Karşılaşmanın farklı bir stadyuma alınacağı yönündeki iddialar sonrası TFF tartışmalara noktayı koydu.

        Edinilen bilgiye göre; Süper Lig'in 26ç haftasındaki maçlar, daha önce ilan edilen stadyumlarda oynanacak.

        TFF'nin bu tür tartışmaların tekrar yaşanmaması için zeminlerle ilgili denetim ve yaptırım çalışmalarını arttırarak sürdüreceği öğrenildi.

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