Ankaragücü-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Eryaman

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 20.45

YAYIN: A Spor

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Mert, Tolga, Ali Kaan, Saponara, Morutan, Chatzigiovanis, Ali Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Serdar, Bonucci, Mert Müldür, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon finalde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.