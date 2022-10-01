Başakşehir bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

Başakşehir'e üç puanı getiren golleri 3'te Stefano Okaka ile 81'de Deniz Türüç kaydetti.

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.