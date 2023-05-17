28. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un soldan kullandığı köşe atışında Fernando, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaptığı kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sowe, gol çizgisinin üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36'ya, Antalyaspor ise 37'ye çıkardı.

67. dakikada soldan ceza sahasına giren Beridze'nin şutunda kaleci Leite, topu soluna uzanarak son anda tokatladı. Kaleciden dönen topla penaltı noktasının yanında buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda kaleci Leite bu sefer sağına uzanarak topu kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu müsait durumdaki Malcuit'e çıkardı. Malcuit'in vuruşunda kaleciyi geçerek ağlara gitmek üzere olan topu, son anda savunma çizginin önünde tehlikeli alandan uzaklaştırdı.