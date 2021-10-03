Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 59 Ali Kaan Güneren), İshak Çakmak, Murat Uçar (Dk. 82 Geraldo), Zahid (Dk. 68 Chahechouhe), Ariyibi (Dk. 68 Owusu), Eren Derdiyok (Dk. 81 Nadir Çiftçi)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Gökhan Kardeş, Ufuk Budak, Mücahit Albayrak, Novikovas, Estrela (Dk. 89 Shala), Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş (Dk. 71 Ahmet Canbaz), Eren Tozlu (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Hasek (Dk. 46 Olanare)

Goller: Dk. 35 Eren Derdiyok, Dk. 79 Owusu (MKE Ankaragücü), Dk. 90+4 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mücahit Albayrak, Dk. 44 Estrela, Dk. 75 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 31 Zahid, Dk. 45+2 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)