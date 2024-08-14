Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?
Okulların açılmasına kısa süre kala Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. Ankara'da servislerin 0-3, 3-6, 6-10, 10-15 km arası ücretleri değişti. İşte Ankara okul servis ücretleri
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi'ne göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gözü okul servis ücretlerine çevrildi. Ankara’da servis ücreti belli oldu.
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ANKARA'DA SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
Buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km 21 bin 320 TL, 10 -15 km arası ise 24 bin 810 TL oldu.
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