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        Haberler Gündem Ankara Ankara’da çarpışan iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Ankara’da çarpışan iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

        Ankara'da otomobil ve kamyonet çarpıştıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın danışmanı ile birlikte Ankara'ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:30 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:58
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        Çarpışan iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzeri Ankara istikametinde meydana geldi.

        Yaser O. idaresindeki kamyonet, aynı yönde giden plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan iki araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan İlknur Doğan’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

        'KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLİN MİLLETVEKİLİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

        Ankara’nın Temelli ilçesi yakınlarında kamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın danışmanı ile birlikte Ankara’ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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