Ankara Akyurt Belediyesi hangi partide? Ankara Akyurt Belediye başkanı kimdir? Ankara Akyurt Belediye başkan adayları
Ankara Akyurt Belediyesi hangi partide? Ankara Akyurt Belediye Başkanı kimdir? Ankara Akyurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Akyurt Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Akyurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Akyurt yerel seçim sonuçları..
Ankara Akyurt BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Akyurt Belediye Başkanlığını 11238 alınan oy ve %54.46 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hilal Ayık kazanmıştır.
Akyurt Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %54.46
Bağımsız Aday %31.44
İYİ Parti %7.08
Bağımsız Aday %2.90
Büyük Birlik Partisi %2.22
Bağımsız Türkiye Partisi %2.04
Bağımsız %1.47
Saadet Partisi %0.81
Demokratik Sol Parti %0.34
Vatan Partisi %0.15
Ankara Akyurt BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHİLAL AYIK - AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı FİLİZ GEYGEL - CHP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı NİHAT KARAOĞLAN - İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı DENİZ GÖKKAYA - MEMLEKET Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı AGAH KUTLU - VATAN Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı MUHARREM ÇUKURTARLA - BĞMSZ Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı GÜLTEKİN AYANTAŞ - YENİDEN REFAH Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı BARIŞ EZER - MİLLİYOL Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı UĞUR YIRTICI - ZP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı EMRE ALTUN - DEVA Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı ORHAN ESİM - BBP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı ALPARSLAN ÖZEL - YTP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı CÜNEYT YILDIRIM - DEM Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÜNDÜZ - DSP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı ZEKİ MERCAN - BTP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı ORHAN ÖZDEN - SP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı İBRAHİM HALİL AKMEŞE - HÜDAPAR Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı BAHTİYAR EREGİZ - MP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı YUNUS EMRE KAP - HKP Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı
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