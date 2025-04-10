Ankara'ya nisanda kar sürprizi
Nisan ayında Türkiye'nin birçok bölgesi ve ilini etkisi altına alan soğuk hava, başkent Ankara'da da etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken park ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı
Giriş: 10.04.2025 - 06:49 Güncelleme: 10.04.2025 - 06:50
Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi gibi yüksek bölgelerde zaman zaman etkisini artırdı.
AA'nın haberine göre; yağış nedeniyle bazı park ve sokaklar ile araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.
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