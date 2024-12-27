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        Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü kutlanıyor

        Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü, Ulu Önder'in görüntüleriyle kutlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:30
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        Ankara'ya gelişinin yıl dönümü
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        Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü, 30 Ağustos Zaferi sonrasında Ankara'ya geliş görüntüleriyle kutlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlu olsun. Bu güzel günde, Ulu Önder'i 30 Ağustos Zaferi sonrası Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliş görüntüleriyle anıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

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        #ankara
        #Atatürkün Ankaraya geliş yıl dönümü

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