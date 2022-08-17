Ankara Valisi Şahin'in acı günü

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun.