Ankara Valisi Şahin'den 'sokak hayvanları' açıklaması

Vali Şahin ve eşi Şeyma Şahin, Altındağ Ulucanlar Cezaevi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve eşleriyle iftar yaptı.

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Kent genelinde şubat ayındaki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, 31 Ocak-28 Şubat arasında aranan 4 bin 392 kişinin yakalanarak adli mercilerin önüne çıkarıldığının belirtti.

Geçen yılın ocak ve şubat ayına nazaran kentte kişilere yönelik suçlarda yaklaşık yüzde 10, mali suçlarda yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandığını aktaran Şahin, "Organize suçlarla ilgili Ankara'da geçen ay bir operasyon yapılıp, vatandaşımızı huzursuz eden bir çete adli mercilere teslim edilmiştir." bilgisini verdi.

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Vali Şahin, narkotik suçlarla ilgili son aylarda mücadelelerinin arttığını vurgulayarak, bu kapsamda 1031 olaya müdahale edildiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda 1799 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 298'inin tutuklandığını aktaran Şahin, 274 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, çeşitli nitelikteki 90 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini kaydetti.

Terör mücadele kapsamında 14 operasyon yapıldığını söyleyen Şahin, 116 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını ve 41'ine adli kontrol kararının uygulandığını aktardı.

Şahin, düzensiz göçle mücadeleyle ilgili olarak da "Mobil göç araçlarımızla birlikte düzensiz göçmenlerle mücadelemiz devam ediyor. Toplam 8 bin 500 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve bunlardan da 97 kişisi düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek geri gönderme merkezine ya da diğer geldiği ile nakledilmişlerdir." diye konuştu.

"ANKARA'DA TRAFİK SORUNU YAŞIYORUZ"

Vali Şahin, Ankara'da son 1-2 yıldır en büyük sorunlardan birinin trafik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

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"Gerçekten ramazanda özellikle pik saatlerde vatandaşımızı bayağı şaşırtan, canından bezdiren bir trafik sıkıntısı yaşıyoruz. Bakanlığımız, son yıl bize 400 civarında trafikte çalıştırılmak üzere personel görevlendirdi. Bunları sahada biz ekipler halinde daha fazla görünür kıldık. Buna rağmen tabii Ankara'da bir trafik sorunu yaşıyoruz. Bu anlamda da denetimlerimizi sıklaştırdık ve bu geçen seneye göre de yüzde 50 oranında denetim sayımız artmış durumda. Özellikle servislerde ve ticari taksilerde bu denetimlerimiz yüzde 100 civarındadır."

Siber suçlarla mücadelede 1800 hesabın incelenerek takip edildiğini dile getiren Şahin, "Bunların engellenmesi ya da yayından kaldırılması gibi birtakım işlemlerin yanı sıra yine suçlulara yönelik özellikle dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayan hesaplara yönelik olarak da 8 operasyon yapılmış ve 116 kişi bu operasyonlarda gözaltına alınmış. Bunlardan 9 kişi adli mercilerce tutuklanmış durumda." dedi. SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI Vali Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Belediyelerin, son zamanlarda bu konuya ciddiyetle eğilmeye başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Ama bizler de belediyelerimizin hem yanındayız hem de belediyelerimizin bu görevlerini yaparken onları sürekli kontrol ediyor olmamız lazım. Orada gerekirse ihtiyaç varsa kolluk kuvvetlerini görevlendirmede o desteği vermekte lütfen ihmal göstermeyin. Yine zaman zaman personel anlamında da özellikle veteriner ve hayvan sağlığı teknisyeni anlamında da belediyelerimizin ihtiyaçları olabiliyor. Onlara da destek verelim ama bu köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım. Şu anda benim elimdeki rakamlara göre henüz hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor."