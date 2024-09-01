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        Haberler Gündem Güncel Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı | Son dakika haberleri

        Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

        Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:22
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        Valilik saat verip uyardı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

        Sağanak yağışın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Ankara Valiliği, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

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        #ankara
        #hava durumu
        #Sağanak
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