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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valiliği'nden 'lodos' ve 'fırtına' uyarısı - Güncel haberler

        Ankara Valiliği'nden 'lodos' ve 'fırtına' uyarısı

        Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen lodos ve yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:34
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        Ankara Valiliği'nden 'lodos' ve 'fırtına' uyarısı
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 25.04.2024 Perşembe günü Ankara il genelinde rüzgarların güney ve güneybatı yönlerinden lodos kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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