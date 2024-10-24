Ankara TUSAŞ terör saldırısında son durum nedir?
Dün, Ankara TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrasında arka arkaya haberler gelmeye devam ediyor. 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısı, biri kadın biri erkek olmak üzere iki PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Yapılanların acısını misliyle çıkaracağız' açıklamasında bulunurken, şehit olan 5 vatandaşın kimliği belirlendi. İşte, Ankara TUSAŞ terör saldırısında yaşanan gelişmeler ve son durum...
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı sonrası tüm Türkiye, saldırıyla ilgili yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğunu açıkladı. Biri kadın, biri erkek olmak üzere iki PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda, bir teröristin kimliği belirlendi. İşte, Ankara TUSAŞ terör saldırısında yaşanan tüm gelişmeler ve son durum...
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TUSAS TERÖR SALDIRISI NASIL OLDU?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a 23 Ekim tarihinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 vatandaş şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
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TAKSİCİYİ ŞEHİT EDİP TUSAŞ'A GELDİLER
1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.
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"OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR"
Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain. Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar" dedi.
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3 PATLAMA MEYDANA GELDİ
Tesiste 3 patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise terör saldırısı sırasında sığınağa doğru gittiği kaydedildi.
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VARDİYA DEĞİŞİMİNDE GERÇEKLEŞTİ
Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.
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2 TERÖRİSTİN SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tesise saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, teröristlerin ellerinde silah ve sırtlarında çanta ile binanın içine girdikleri anlar yer alıyor. Görüntülerde teröristlerden birinin kadın olduğu görülüyor.
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1 TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un canlı yayında aktardığı bilgiye göre saldırıyı düzenleyen teröristler PKK'lı çıkarken, erkek olan teröristin kimliği belirlendi. Buna göre erkek olan teröristin 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Teröristin 2016 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı da belirtildi.
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BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT SAYIMIZ 5 OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısında şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Hastanemizde yatan 7 hastamız var. Onları ziyarete geldik. 1'i ağır olmak üzere toplam 7 yaralımız, hastamız var. 4'ünü ziyaret ettik. 2'si bizim polis özel harekattan arkadaşımız. 4'ünün de durumu gayet iyi, hekimleri gayet güzel bakıyor. Buradaki başhekimimiz ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rakamları müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yaralımız tedavi süreçleri devam ediyor. 6 hastanede 19 yaralımız var. 2 ağır 1'si bu hastanemizde. 1 ağır yaralımız da Etlik hastanemizde. Rabbim onları ailelerine, teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın diyoruz. Hekimlerimize, başından beri hassasiyet gösteren valimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum. TUSAŞ'ın önünde sizlere açıklamıştım. 1 kadın 1'i erkek olmak üzere 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ifade etmiştik. Kimlik çalışmaları, parmak izi tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz, kimlikleri ve hangi terör örgütünün yaptığı bilgileri vereceğiz. Savunma Bakanımızın da açıklamalarını işittik. Bu eylemin oluş stili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili. Kimlik tespitlerinin netleşmesi, diğer delillerin netleşmesiyle ilgili sizlerle paylaşacağız. Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle terörün nefesini kesmek, en sonuncusunu etkisiz hale getirmek kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun diyorum. Tüm yakınlarına, teşkilatına, çalışanlarına, mesai arkadaşlarınıza başsağlığı diliyorum."
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1 BAŞSAVCIVEKİLİ, 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi X hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Saldırıda, TUSAŞta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Şehitlerden Zahide Güçlünün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.