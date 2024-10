ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda, TUSAŞta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehitlerden Zahide Güçlünün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağına bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslanı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

BAKAN GÜLER: YAPILANLARIN ACISI MİSLİYLE ÇIKACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Değerli arkadaşlar, bugün TUSAŞ tesislerimize her zaman yatıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlerin hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanların, acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

BİR TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan teröristlerin PKK'lı olduğu belirlenirken, erkek olanının 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

TAKSİCİYİ ŞEHİT EDİP TUSAŞ'A GELDİLER

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da, bir taksicinin de şehitler arasında olduğunu aktardı. Çakır, taksi şoförünün teröristlerin olay yerine geldiği aracın şoförü olduğunu ve kendisini gasptan sonra şehit edip aracın arka koltuğuna koyduklarını söyledi.

3 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Tesiste 3 patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise terör saldırısı sırasında sığınağa doğru gittiği kaydedildi.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.