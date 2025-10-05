Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ‘’3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu’’ nedeniyle saat 07.30'dan itibaren, ‘’Gazze Kararlılık Yürüyüşü’’ dolayısıyla saat 08.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar yer aldı. Sürücüler yapılan açıklama sonrası ‘’Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Ekim 2025 Ankara’da trafiğe kapalı yollar…