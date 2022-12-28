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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ | Ankara TOKİ kura çekilişi tarihi için geri sayım! TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara kura çekimi için geri sayım başladı! TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri, 5.etap kura takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde gerçekleştirilecek Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanacak. İşte, Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri ve 2+1 ve 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş: 28.12.2022 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ Ankara kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı il il 5.etap kura çekiliş tarihlerini paylaşırken Ankara TOKİ kura çekimi tarihi de netlik kazandı. Ankara TOKİ kura çekimi: Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde gerçekleştirilecek.  Engelli, emekli, genç kategorilerinde yapılacak Ankara TOKİ kura çekimi ile 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek. İşte, Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

  • TOKİ 5. ETAP KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.

    20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

  • İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    12 ilde gerçekleştirilecek  TOKİ kura çekimi ile 44 bin 303 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

    2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ 2-12 OCAK ARASINDA OLACAK

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ ETAPLAR HALİNDE SÜRÜYOR

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.

  • KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

    İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

  • 93 BİN 392 VATANDAŞ HAK SAHİBİ OLDU!

    Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.

  • TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

  • ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LINKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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