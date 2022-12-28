KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.
İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.