        Haberler Bilgi Yaşam Ankara - Sungurlu kaç kilometre? Ankara - Sungurlu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ankara - Sungurlu kaç kilometre? Ankara - Sungurlu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Başkent Ankara'dan, Hitit İmparatorluğu'nun kadim başkentlerine açılan bir kapı olan Sungurlu'ya yapılan yolculuk, modern bir otoyol üzerinde binlerce yıllık tarihe doğru atılan ilk adımdır. Bu güzergah, sadece iki yerleşim yerini birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda Cumhuriyet'in merkezinden Anadolu'nun en eski ve en görkemli medeniyetlerinden birinin kalbine doğru bir köprü kurar. Peki, bu tarihi ve stratejik yolculuk günümüz koşullarında ne kadar sürüyor ve hangi yollardan geçiyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:15
        Ankara - Sungurlu kaç kilometre?
        Ankara-Sungurlu güzergahı, Karadeniz'e ve Doğu'ya giden milyonlarca yolcunun kat ettiği, Türkiye'nin en işlek karayolu koridorlarından birinin ilk ve en önemli etabıdır. Bu yolculuk, çoğu zaman Çorum, Samsun veya daha ilerisine uzanan daha büyük bir seyahatin başlangıcıdır. Ancak Sungurlu, sadece bir geçiş noktası olmanın ötesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hattuşa ve Alacahöyük gibi antik hazinelere ulaşmak için stratejik bir merkez kimliği taşır. Bu yazıda, Ankara'dan Sungurlu'ya olan mesafeyi, yolculuk sürelerini ve farklı ulaşım alternatiflerini incelerken, aynı zamanda bu yolculuğun sizi Anadolu'nun hangi derinliklerine ulaştırabileceğini de siz değerli okuyucularımız için ele alıyoruz… İşte detaylar…

        ANKARA - SUNGURLU KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Ankara ile Çorum'un Sungurlu ilçesi arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça net ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. Ankara'nın merkezi bir noktasından (Kızılay) Sungurlu ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 175 kilometredir.

        Bu mesafe, Türkiye'nin en işlek ve en yüksek standartlı devlet yollarından biri olan D200 karayolu üzerinde kat edilir. Yolun tamamının bölünmüş (çift şeritli) ve konforlu olması, bu mesafenin kısa sürede ve güvenli bir şekilde aşılmasına olanak tanır. Dolayısıyla, Ankara - Sungurlu kaç kilometre sorusunun yanıtı, başkentten İç Anadolu'nun tarihi topraklarına doğru yapılan kısa ve keyifli bir yolculuğa işaret eder. Ankara - Sungurlu kaç km planlaması yaparken, 170-180 kilometrelik bir rotayı baz alabilirsiniz.

        ANKARA - SUNGURLU ARASI MESAFE NE KADAR? (ÖZEL ARAÇLA)

        Özel araçla seyahat edecekler için Ankara - Sungurlu arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın basitliğini ve konforunu da içerir. Yolculuk, tamamıyla "Samsun Yolu" olarak bilinen D200/E88 karayolu üzerinden, yön tabelalarını takip ederek kolayca gerçekleştirilir.

        • Ankara'dan Çıkış: Ankara merkezinden Samsun Yolu'na çıkılır ve doğu yönüne doğru ilerlenir.
        • Kırıkkale'yi Geçiş: Yaklaşık 80 kilometre sonra, yol Kırıkkale şehir merkezini geçer. Bu nokta, yolculuğun neredeyse yarısının tamamlandığı anlamına gelir.
        • Kırıkkale'den Sungurlu'ya: Kırıkkale'den sonra yaklaşık 95 kilometre daha aynı yol (D200) üzerinde devam edilir. Bu etapta Delice ilçesi geçildikten sonra Sungurlu ilçe merkezine ulaşılır.

        Yol boyunca manzara, tipik İç Anadolu bozkırı ve tarım arazilerinden oluşur. Yol kalitesinin yüksek olması ve güzergahın düz bir hatta ilerlemesi, sürüşü oldukça kolaylaştırır.

        ANKARA - SUNGURLU NE KADAR SÜREDE GİDİLİR

        Ankara - Sungurlu ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen ulaşım aracına göre değişiklik gösterse de, karayolunun mutlak hakimiyeti söz konusudur.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 175 kilometrelik mesafe, hız limitlerine uyarak ve mola vermeden, özel araçla ortalama 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında rahatlıkla kat edilebilmektedir. Ankara'dan çıkış trafiği, bu süreyi etkileyebilecek tek değişkendir.
        • Otobüsle: Ankara (AŞTİ) ile Sungurlu arasında doğrudan otobüs seferleri mevcuttur. Ancak daha önemlisi, Ankara'dan Çorum, Samsun, Amasya, Tokat gibi Karadeniz ve Doğu illerine giden yüzlerce otobüs firmasının tamamı Sungurlu'dan geçmektedir. Bu durum, günün hemen her saati Sungurlu'ya otobüs bulmayı mümkün kılar. Otobüs yolculuğu, mola sürelerine bağlı olarak ortalama 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında sürmektedir.
        • Trenle ve Uçakla (Dolaylı Yollar): Sungurlu'ya doğrudan bir tren veya uçak seferi bulunmamaktadır. En yakın havalimanı Amasya Merzifon Havalimanı'dır (MZH). Ancak Ankara'dan Merzifon'a uçup, oradan yaklaşık 1 saatlik bir karayolu transferi yapmak, doğrudan arabayla gitmekten çok daha uzun ve maliyetli olacağı için pratik bir seçenek değildir. Benzer şekilde, Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren hatları veya konvansiyonel trenler de Sungurlu güzergahında hizmet vermemektedir. Bu nedenle, Ankara-Sungurlu arası ulaşımda en mantıklı ve en hızlı seçenek karayoludur.

        Ankara ile Sungurlu arasındaki yaklaşık 175 kilometrelik mesafe, yüksek standartlı karayolu sayesinde 2-2.5 saat gibi kısa bir sürede kat edilebilmektedir. Bu kısa ve konforlu yolculuk, başkentin karmaşasından uzaklaşarak, hem sakin bir Anadolu kasabasının atmosferini solumak hem de insanlık tarihinin en önemli miraslarından olan Hitit medeniyetinin kalbine bir adım daha yaklaşmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

        Yazı Boyutu
