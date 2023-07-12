Ankara semalarında çarpışan iki uçak ve yaşanan korkunç Ulus faciası

1 Şubat 1963 gününde Ankara'yı bir anda mahşer yerine çeviren bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Middle East Airlines'a ait Beyrut-Lefkoşa-Ankara seferini yapan yolcu uçağı ile Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı, Ulus semalarında çarpıştı.

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Her iki uçağın parçaları etrafa yayıldı ve daha da kötüsü jet yakıtının alev almasıyla ortalık can pazarına döndü. Başlayan yangınla beraber birçok kişi hayatını kaybederken; pek çok ev ve dükkan da zarar gördü.