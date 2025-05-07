Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda biri ters istikamette giden iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile E.A'nın kullandığı araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.