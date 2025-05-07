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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı

        Ankara-Niğde Otoyolu'nda biri ters istikamette giden iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 04:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 04:48
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
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        Ankara-Niğde Otoyolu'nun 59. kilometresinde ters istikamette giden K.T. idaresindeki otomobil ile karşıdan gelen E.A. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve otoyol ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücüler K.T. ve E.A. ile E.A'nın kullandığı araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Ankara-Niğde otoyolu
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