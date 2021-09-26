Ankara-Niğde karayolunda 10 tesis hizmet veriyor

HABERTURK.COM

Türkiye’nin 2023 vizyonunun bir parçası olan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Önemli Küresel Proje” olarak listelenen Ankara-Niğde Otoyolu ile Türkiye’nin (Trans-European Motorway) TEM Projesinin eksik bağlantısı tamamlandı. Proje ile birlikte Türkiye’nin Edirne’deki Bulgaristan sınırından Suriye sınırı yakınlarındaki Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz trafik akışı sağlanmış oldu.

Bölgesel olarak görülen ancak önemli bir otoyol zincirinin bağlantı halkası olan Ankara-Niğde Otoyolunu açıldığı ilk gün 10 bin araç kullanmıştı.

“GİDİŞ-GELİŞTE 10 TESİS HİZMET VERİYOR"

Erg Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş CEO’su Tijen Sipahi, otoyol güzergahının Ankara başlangıcı öncesi ve Niğde çıkışı sonrası mevcut otoyollar ile birleştiğine dikkati çekti.

Sipahi, otoyol girişi, çıkışı ve devlet yolu bağlantılarından Ankara-Niğde otoyoluna dahil olan kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye’nin satış hacmi en büyük 4 akaryakıt markasının güzergah üzerinde hizmet verdiğini belirten Sipahi, “Gölbaşı Gökçehöyük’te, Bala Sofular’da, Şereflikoçhisar Büyükdamlacık’ta, Evren Hirfanlı’da ve Aksaray Gülpınar olmak üzere hem gidiş hem dönüşte toplamda 10 dinlenme tesisi de yolcularımızı misafir ediyor. Bu otoyol akıllı sistemle yönetiliyor” diye konuştu.

“3 BİN KİŞİYE DİREKT 10 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM"

Sipahi, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde bulunan otoyol hizmet tesislerinin (OHT) 7/24 esasına göre çalışacağını vurgulayarak, “Bu güzergâhtaki tesislerin toplamda 3 bin kişiye direkt istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Ülkemizde hane halkı büyüklüğünün 3 ila 4 olduğu göz önüne alınırsa burada sağlanacak istihdam yaklaşık 10 bin kişiyi ekonomik olarak etkileyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tesislerin her gün alacağı mal ve hizmetlerle yaklaşık 3 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlayacağının altını çizen Sipahi, “İşgücünün, Ankara-Niğde Otoyolu güzergâhı üzerinde yer alan yerleşimlerden sağlanacağı gerçeği ile bölgesel işsizliğe sağlayacağı katkıda ortadadır.” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNELİM"

Sipahi, Türkiye’nin bölgesel olarak potansiyelinin çok büyük olduğunu ve ticaretin kapısını da yollar, deniz limanları ve havaalanlarının açtığını anımsatarak, “Ticaretin artması için de tarım, turizm kilit rol oynuyor. Biz bunu 3T olarak da özetleyebiliriz. Ankara-Niğde otoyolu 3T’yi çok ileri taşımayı hedefliyor. Otoyolumuz aynı zamanda Avrupa Otoyolu’nun eksik kesimini tamamladı. Biz bunlara bakalım istiyoruz…” ifadelerini kullandı.

Sipahi sözlerini şöyle tamamladı:

“Ankara-Niğde Otoyolumuz Türkiye’nin en akıllı yolu. Otoyolumuzu yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile birlikte kurduk. Sistem sayesinde otoyolu tek bir ana kontrol merkezinden yönetebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu sayede vatandaşlarımızın yoldan en güvenilir ve konforlu şekilde hizmet alabilmesini sağlıyoruz.”

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU HAKKINDA

* Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayan 330 kilometre uzunluğundaki bu yatırım kapsamında 12 adet kavşak, yaklaşık 3,5 km uzunluğunda 5 adet viyadük, 49 adet köprü ve 75 adet üstgeçit inşa edildi.

* Ankara-Niğde Otoyolu’nun hizmete girmesi ile birlikte Ankara; Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış oldu.

* Niğde Otoyolu Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı konforlu hale getirdi.