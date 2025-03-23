Ankara Metro Durakları: Ankara Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

Ankara Metro Hattı

Ankara'da şu anda aktif olarak kullanılan 4 ana metro hattı bulunmaktadır:

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M1 Hattı (Kızılay - Batıkent)

M2 Hattı (Kızılay - Çayyolu)

M3 Hattı (Organize Sanayi - AŞTİ)

M4 Hattı (Keçiören - Atakule)

Bu hatlar, Ankara'nın farklı bölgelerini birbirine bağlayarak şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatmıştır. Ankara metrosu, hem yerel halk hem de turistler için ulaşımı kolaylaştıran önemli bir ulaşım aracı olmuştur.

M1 Hattı: Kızılay - Batıkent

M1 hattı, Ankara metro sisteminin ilk hattıdır ve Kızılay ile Batıkent arasında sefer yapmaktadır. Bu hat, şehrin en eski ve en yoğun kullanılan metro hattıdır. Batıkent'e kadar uzanan bu hat, şehre batı yönünde önemli bir ulaşım alternatifi sunmaktadır.

M1 Hattı Durakları:

Kızılay

Sıhhiye

Ulus

Çıkrıkçılar

Demetevler

İvedik

Batıkent

M2 Hattı: Kızılay - Çayyolu

M2 hattı, Kızılay ile Çayyolu arasında sefer yapan bir hattır. Bu hat, daha geniş bir alanı kapsar ve özellikle Çayyolu bölgesindeki yerleşim alanlarına ulaşım sağlar.

M2 Hattı Durakları:

Kızılay

Güvenpark

Mithatpaşa

Kocatepe

Söğütözü

Çayyolu

M3 Hattı: Organize Sanayi - AŞTİ

M3 hattı, Organize Sanayi ile AŞTİ arasında hizmet vermektedir. Bu hat, özellikle başkente gelenlerin ve sanayi bölgesindeki çalışanların ulaşımını kolaylaştırmaktadır. AŞTİ, Ankara'nın en büyük otobüs terminali olduğundan bu hattın kullanımı oldukça yaygındır.

M3 Hattı Durakları: Organize Sanayi AŞTİ M4 Hattı: Atatürk Kültür Merkezi- Keçiören M4 hattı, Keçiören ile Atakule arasında hizmet veren bir hattır. Bu hat, özellikle Keçiören ilçesindeki yerleşim alanları için önemli bir ulaşım alternatifi sunar. Ayrıca, Atakule, şehre panoramik bir bakış açısı sunduğundan, metro hattı turistik açıdan da önemlidir. M4 Hattı Durakları: Şehitler, Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ, Atatürk Kültür Merkezi Ankara Metro Sefer Saatleri Ankara metrosunda sefer saatleri genellikle sabah 06:00 civarında başlar ve gece 00:00'a kadar devam eder. Her hattın sefer aralıkları değişkenlik gösterse de, genel olarak metro seferleri 5-10 dakika aralıklarla yapılmaktadır. Örnek Sefer Saatleri: İlk Sefer: 06:00 Son Sefer: 00:00 Sefer Aralıkları: 5-10 dakika Özellikle yoğun saatlerde sefer aralıkları daha kısa olur, bu da yolcuların daha hızlı bir şekilde metroya binmelerini sağlar. Hafta sonları ve tatillerde sefer saatlerinde bazen değişiklikler olabilir, bu nedenle güncel saatler için Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Ankara Ulaşım A.Ş. web sitesinden bilgi almak faydalı olacaktır. Ankara Metro İstasyon Haritası Ankara metro hattı, genişlemeye devam ederken, istasyon haritası da her geçen gün değişmektedir. Yeni hatlar ve duraklar eklenmekte, şehir içindeki ulaşımı daha verimli hale getirmektedir. Aşağıda, Ankara metro istasyon haritası genel hatlarıyla yer almaktadır. Ankara metrosu, şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynamaktadır. Farklı hatlar ve duraklar sayesinde, başkentteki yolcular, hızlı ve güvenli bir şekilde istedikleri noktalara ulaşabilmektedirler. Sefer saatleri genellikle sabah 06:00 ile gece 00:00 arasında olup, her hattın sefer sıklığı yoğun saatlerde daha kısadır. Bu nedenle, Ankara'da toplu taşıma kullanarak şehir içindeki ulaşımı oldukça kolaylaştırabilirsiniz.

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