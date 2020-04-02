Ankara Kuşu kimdir? Twitter fenomeni Ankara Kuşu neden yakalandı? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. İşte Ankara Kuşu ile ilgili detaylar...

ANKARA KUŞU KİMDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi. O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.