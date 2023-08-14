Ankara kedisi Seymen yeni yuvası Ayasofya-i Kebir Camii'nde

Korkmaz, Kılıç’ın çok güzel, mavi-yeşil gözlü ve uzun tüylü bir kedi olduğunu dile getirerek, "Torunu Seymen kedi evimizin en iri kıyım kedisi. Irk standartlarını en yüksek derecede taşıyan bir kedi. Buradaki bakıcısıyla irtibatta oluyoruz. Herhangi bir sorununda temasa geçiyoruz. Ben yardımcı oluyorum. Ayrıca maması, kumu ve diğer ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz. Onlar bittikçe ben alıp gelirim" ifadelerini kullandı.