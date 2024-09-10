Ankara Keçiörengücü, Senegalli forveti açıkladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Senegalli forvet, daha önce Konyaspor, Hatayspor, Stoke City, Hannover 96, Blackburn, Manchester United ve Molde formalarını da giymişti.