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Ankara ilimiz İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Kastamonu ilimiz ise Karadeniz Bölgesi’nde konumlanmıştır. Coğrafi bölgeler arası farklılık gösterse de ilki ilimiz arasında fazla bir mesafeden söz edemeyiz. Ankara Kastamonu arası kaç km, Ankara Kastamonu arası kaç saat, Kastamonu Ankara arası arabayla kaç saat sürüyor, Kastamonu Ankara otobüsle kaç saat sürüyor, Kastamonu Ankara arası uçakla kaç saat sürüyor? Bu iki şehir arasındaki merak edilen ulaşım detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ankara Kastamonu Arası Kaç Km?

Ankara Kastamonu arası toplam mesafe 240 kilometredir. Ancak Ankara üzerinden Kastamonu’ya ulaşım sağlayan çeşitli karayolları bulunduğundan dolayı kilometre farkları ortaya çıkabilmektedir.

D765 yolu üzerinden 238 km

İstanbul - Samsun yolu/D100/E80 249 km

D200 ve D765 karayolu üzerinden 268 km

Ankara Kastamonu Arası Kaç Saat?

Ankara Kastamonu arasında gerçekleştireceğiniz yolculuklar hıza bağlı olarak değişmektedir. İki şehir arasındaki en kısa yol mesafesi 238 km’dir. Ayrıca aradaki saat farkı kullandığınız taşıta göre artmakta ya da azalmaktadır. Ankara Kastamonu arası araçla D765 karayolu üzerinden 3 saat 1 dakika kadar sürmektedir. D100 - E80 karayolu (İstanbul – Samsun karayolu) üzerinden ise 3 saat 22 dakikadır. Aynı şekilde D200 ve D765 karayolu üzerinden de 3 saat 22 dakika kadar sürmektedir. İki şehir arasındaki toplama mesafe otobüs ile 4 saatti bulmaktadır. Uçakla ise Ankara üzerinden Kastamonu şehrine aktarmalı olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kastamonu Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Özellikle karayolunu tercih ettiğimizde ya kişisel aracımızla ya da araç kiralayarak seyahat etmek ederiz. Genellikle yakın mesafeli şehirlerarası seyahatlerde uçakla ulaşım geri plana atılmaktadır. Bunun en önemli sebebi aktarmalı uçuşlardır. Kastamonu Ankara arası araçla D765 yolunu kullanırsak 3 saat 1 dakika, İstanbul - Samsun yolu ve D200, D765 karayolu kullanırsak 3 saat 22 dakika kadar sürmektedir.

Kastamonu Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında sefer imkânı sunan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Bu firmalar: Kastamonu Güven Turizm, Çağdaş Güven Turizm, Metro Turizm, Özlem Seyahat, Ali Osman Ulusoy, Türkay Turizm, Kamil Koç, Sinop Birlik Turizm, Hatay Gökbey Seyahat’tir. Günün her saatinde otobüsle ulaşım imkânı bulabilirsiniz. Seyahat saatleri trafiğe, izlediği yol güzergâhına ve otobüs firmalarına bağlı olarak değişebilmektedir. Çünkü otobüs firmaları yerleşim yerlerine de uğramaktadır. Kastamonu ile Ankara otobüsle 4 saat kadar sürmektedir.

Kastamonu Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte havayolları ayrıcalıklı bir sınıfa terfi etmiştir. Bunun temel sebebi ulaşımın kısa sürmesidir. Ancak havayolları ulaşımı karayolları ulaşıma göre daha maliyetlidir. Bu sebeple günümüzde özellikle yakın mesafe seyahatlerinde karayolları ulaşımı tercih edilmektedir. Kastamonu da Ankara da kendilerine ait havalimanı bulunan şehirler. Ancak bu iki havalimanında doğrudan uçuşlar gerçekleştirilmiyor. Dolayısıyla aktarmalı uçuşlar otobüs ya da araçlara göre daha uzun sürebiliyor.

Öncelikle Kastamonu Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na aktarma sağlanıyor. İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya gerçekleştirilecek uçuş için belirli bir bekleme süresi var. Bu bekleme süresinin sona ermesiyle birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı üzerine uçuş gerçekleştiriliyor. Tüm bu yolculuğun tamamlanması aktarma bekleme süresine bağlı olarak şekillendiği için 4 saatten 11 saate kadar uzayabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner