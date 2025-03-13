Kızgın yağ yangınlarına nasıl doğru müdahale edileceğini anlatan Ankara İtfaiyesi, şu yöntemleri önerdi:

* Tavanın veya tencerenin kapağını kapatın: Alevin oksijenle temasını kesmek için en etkili yöntemlerden biridir.

* Islak bez veya havluyla örtün: Eğer elinizde bir kapak yoksa nemli bir bez veya kalın bir havluyla alevlerin üzerini kapatmak da alevleri söndürmeye yardımcı olabilir.