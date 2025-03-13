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        Haberler Gündem Güncel Ankara İtfaiyesi uyardı: Sakın bunu yapmayın | Son dakika haberleri

        Ankara İtfaiyesi uyardı: Alev alan kızgın yağa bunu yapmayın

        Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mutfak kazalarının önüne geçmek amacıyla hayati bir uyarıda bulundu. Yetkililer, alev alan kızartma yağına yanlış müdahalede bulunulmasının büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek, vatandaşların neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirdi. İşte doğru müdahale yöntemleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:09
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        • 1

          Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, alev alan kızartma yağına yanlış müdahalenin büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek, vatandaşların neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

        • 2

          Mutfaklarda sıkça karşılaşılan kızgın yağ yangınlarına karşı vatandaşları uyaran Ankara İtfaiyesi, yanlış müdahale sonucu ciddi yangınlara yol açabilecek bu tür olaylarda, en büyük hatanın kızgın yağa su dökmek olduğu vurgulandı.

        • 3

          Kızgın yağa dökülen su, anında buhara dönüşerek yağı havaya sıçratıyor ve alevlerin çok daha geniş bir alana yayılmasına neden oluyor. Bu durum, yangının kontrolden çıkmasına ve büyük zararlara yol açabiliyor. Ankara İtfaiyesi yetkilileri, bu tür yangınlarda kesinlikle su kullanılmaması gerektiğini belirtti.

        • 4

          Ankara İtfaiyesi, mutfakta alınacak basit önlemlerle yangın riskinin büyük ölçüde azaltılabileceğini belirterek, vatandaşları bilinçli olmaya davet etti. Yanlış müdahalenin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlatan yetkililer, yangın anında soğukkanlı olunması gerektiğini vurguladı.

        • 5

          Kızgın yağ yangınlarına nasıl doğru müdahale edileceğini anlatan Ankara İtfaiyesi, şu yöntemleri önerdi:

          * Tavanın veya tencerenin kapağını kapatın: Alevin oksijenle temasını kesmek için en etkili yöntemlerden biridir.

          * Islak bez veya havluyla örtün: Eğer elinizde bir kapak yoksa nemli bir bez veya kalın bir havluyla alevlerin üzerini kapatmak da alevleri söndürmeye yardımcı olabilir.

        • 6

          * Ocağın kapatın: Yangının yayılmasını önlemek için ocak veya ısı kaynağını hemen kapatın.

          * Yangın Söndürücü Kullanın: Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüyle 2 metre uzaklıktan alevlere müdahale edin.

          * İtfaiyeyi arayın: Eğer yangın kontrolden çıkıyorsa, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak profesyonel yardım alın.

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