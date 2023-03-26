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Ankara ve Eskişehir günübirlik turların yapıldığı, birbirine yakın mesafesi ve farklı ulaşım seçenekleri olan iki şehrimizdir. Bu yüzdne hem okul hem iş hem de gezi amaçlı bu iki şehir arasında sık sık seyahat edilir. Peki Ankara Eskişehir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Eskişehir Arası Kaç Saat? Sizler için hazırladığımız yazımızda ankara ve Eskişehir arasında yapılabilecek seyahattler hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz.

Ankara Eskişehir Arası Kaç Km?

Ankara ve Eskişehir arasındaki mesafenin ne kadar olduğu kişiler tarafından merak edilen konuların başınd ayer almaya devam ediyor. Ankara ve Eskişehir arasında hem otobüsle, hem özel araçla hem de trenle ulaşım sğalanabiliyor. Bu kapsamda bu iki il arasındaki karayolu mesafesinin 236 km olduğu biliniyor. Özellikle öğrenciler tarafından Ankara ve Eskişehir arasında en çok kullanılan ulaşım seçeneği ise tren larak karşımıza çıkıyor.

Ankara Eskişehir Arası Kaç Saat?

Kişiler bir şehirden başka bir şehire giteden önnce, bu şehirler arasındaki ulaşımın ne kadar süreceğini bilmek ister. Bu süreye göre yol planlaması yapılır. Ankara ve Eskişehir arasındaki km mesafesi yakın olsa da kişiler bu iki il arasında da seyahat etmeden önce süreyi öğrenmek ister. Ankara’dan Eskişehir’e farklı ulaşım araçları ile yolculuk yapılabildiği için burada yol süreleri değişkenlik gösterebilir.

Eskişehir Ankara Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara’dan Eskişehir’e kişiler kendi araçlar ile gitmek isteyebilir. Özel araçlar ile yapılan bu yolculuk hem konforlu hem de kısa sürede tamamlanacaktır. Arabayla Ankara’dan Eskişehir’e gitmek isteyen bir kişi bu yolculuğu 2 ila 3 saat içerisinde tamamlayabilir.

Eskişehir Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye’de şehirlerarası seyahatlerde en sık kullanılan ulaşım seçeneklerinden biri de otobüstür. Otobüs yolculuğu hava yolu ve özel araç yolculuklarına göre daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra süre olarak özel araçla yapılan yolculuklara da yakındır. Bu yüzden Ankara’dan Eskişehir’e gitmek isteyen bir kişinin otobüs yolculuğu yaklaşık 4 saat sürecektir.

Eskişehir Ankara Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve Eskişehir arasında kullanılabilecek ulaşım seçeneklerinden biri de uçak yolculuğudur. Uçak yolculuğu iki şehir arasında 40 dakika gibi bir sürede gerçekleşir. Ancak Ankara’Dan havalimanı gitmek 1 saat gibi bir süreye takbül gelir. Bu yüzden kişiler havalimanındaki geçirilen süreyi de göz önüne aldığında bu yolculuğun yaklaşık 3 saati bulacağını bilmelidir. Ankara ve Eskişehir arasında uçak yolculuğu bu sebeple çok tercih edilen bir ulaşım yöntemi değildir.

Ankara Eskişehir Arası Tren Yolculuğu Nasıl Yapılır?

Ankara ve Eskişehir arasında yapılan yolculuklarda en sık tercih edilen ulaşım aracı ise trendir. Tren yolculuğu yapmak isteyenler için konforlu bir ulaşım aracıdır. Ankara ve Eskişehir tren garları merkezin içinde olduğu için ulaşım da oldukça kolaydır. Ankara ve Eskşehir arasında tren seferleri de sık aralıklar ile gerçekleşmektedir. İki şehir arasındaki tren yolculuğunun süresi ise 1 saat 10 dakika larak saptanmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk