Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4'üncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak. 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetecek.

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