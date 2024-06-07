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        Haberler Gündem Başkent'te bastıran sağanak! Ankara'daki sağanak nedeniyle bina otoparkındaki araçlar sular altında kaldı!

        Ankara'daki sağanak nedeniyle bina otoparkındaki araçlar sular altında kaldı

        Başkent'te bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak nedeniyle bir binanın otoparkını su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:07
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        Başkent'te sağanak yağış
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        Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda bu birikintileri oluştu.

        Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafikte yer yer aksamalar meydana geldi. Dışarıda hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara geçerek sağanağın durmasını bekledi.

        Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı'nda etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

        GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        OTOPARKI SU BASTI

        Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki Bahçeleriçi Mahallesi'nde 5 katlı binanın altındaki otoparkı su bastı.

        Otoparkta sular altında kalan 3 araçtan birini vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarırken, su tahliye edildi.

        Apartman sakinlerinden Vahit Babadağ, AA muhabirine, sağanak için "büyük bir felaketti" ifadesini kullandı.

        Üst caddelerden akan suyun apartmanın otoparkını bastığını anlatan Babadağ, aynı zamanda çalıştığı iş yerini de su bastığını söyledi.

        VİDANJÖRLERLE BOŞALTILDI

        Babadağ, "Sel geldi, aracı görünce komşuya haber verdik. Biz geldiğimizde otoparka giremedik. Sular aracı kaydırıp yan binanın istinat duvarına yasladı. Bir aracı halatla komşumuzun kamyonuyla çıkarttık." diye konuştu.

        Öte yandan, Çankaya'nın Beşevler semtinde de yolda biriken su birikintisi vidanjörlerle boşaltıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        #ankara
        #sağanak yağış
        #haberler
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