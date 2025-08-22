Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Hatay'dan İstanbul'a sefer düzenleyen yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek otobüsteki 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

AA'nın haberine göre, yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

"ARACI ZAR ZOR DURDURABİLDİK"

Yanan otobüsün muavini Turgay Olgar, "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var" dedi.

Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi" ifadelerini kullandı.