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Ankara'da vinç direği devrildi: 1 işçi öldü

Ankara Kahramankazan'da üzerine vinç direği devrilen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 23.12.2022 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da vinç direği devrildi: 1 işçi öldü
Üzerine vinç direği devrilen işçi öldü
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DHA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çalıştığı sırada üzerine vinç direği devrilen işçi Hasan Berkay V. (50), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Hasan Berkay V'nin üzerine, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle vinç direği devrildi.

Hasan Berkay V. devrilen direğin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Berkay V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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