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        Haberler Gündem Ankara'da sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı olarak ölü bulundu

        Ankara'da sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı olarak ölü bulundu

        Sokak hayvanlara yapılan işkence ve kötü muamelede gelinebilecek son nokta. Ankara'da sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı halde ölü bulundu. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, polis inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 22:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:38
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        Sokak köpeğine işkence!
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        Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde dün akşam saatlerinde sokak hayvanları için besleme yapan hayvanseverler, boş arazide ağzı ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı, ölü köpekle karşılaştı. Köpeğin bulunduğu bölgede toplanıp, duruma tepki gösteren hayvanseverlerin ihbarıyla polis, bölgede inceleme yaptı, çevrede delil topladı. Polis, köpeğin ölümüne yol açan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemeden sonra köpek toprağa gömüldü.

        "ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK"

        Hayvanseverlerden İsmail Erdoğan, köpeğin cinsel saldırı sorası öldürüldüğünü ileri sürerek, "5 tane plastik kelepçeyle ağzını bağlamışlar ve nefes alamayacak hale gelmiş. Hayvanın ön kolları ve arka bacaklarını kırmışlar, tecavüz var. Şikayetimizi yaptık. Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik düşmanca tavırlar sergileyen, paylaşımlar yapan çeşitli örgütler var. Bu örgütlerin pohpohlamalarıyla sokak hayvanlarına karşı bir düşmanlık oluşturuldu. Sonuçta da ne yazık ki tecavüzler, ölümler, zehirlemeler arka arkaya geldi" dedi.

        Hayvansever Canan Koç da polisin incelemesinin sürdüğünü söyleyerek, "Biz adalet istiyoruz, sokak hayvanları için, suçluların bulunmasını istiyoruz. Bu bölge madde bağımlıları, uyuşturucu kullananlar, alkol alan insanların uğrak yeri. Biz çok çok büyük acı yaşadık. Dün akşamdan beri hiçbirimiz uyumadık. Sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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        #Çankaya
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        #haberler
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