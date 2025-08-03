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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da sağanak sonrası tahliye çalışması | Son dakika haberleri

        Ankara'da sağanak sonrası tahliye çalışması

        Ankara'da etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde tahliye ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 03.08.2025 - 18:16
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        Sağanak sonrası tahliye çalışması
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        Başkent’te dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, şehrin batı kesimlerinde etkili oldu. Sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı altgeçit, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

        Su baskını yaşanan Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'ndeki bir evde, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) görevlileri ise bodrum katlarda biriken suları tahliye etmeye devam etti. Ekipler, yaşanan mağduriyetlere ilişkin hasar tespit çalışması başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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