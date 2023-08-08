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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da park halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Ankara'da park halindeki otomobil yandı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:14
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        Ankara'da park halindeki otomobil yandı
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        Sakarya Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde park halindeki otomobilde, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına müdahale etti ancak araç kullanılmaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatılırken ilk belirlemelere göre otomobilin elektrik aksamı kaynaklı çıktığı tespit edildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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