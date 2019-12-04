Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorusu şu an gündemde. Ankaralı vatandaşlar yarın okullar tatil mi şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte, detaylar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışı hafif sağanak yağmura bıraktı. 4 -5 Aralık yani yarın Ankara'da kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

ANKARA HAVA DURUMU - 4 ARALIK

Ankara’da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.