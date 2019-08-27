Rusya'da ay başında askeri birlikte bir nükleer patlama gerçekleşti. olayda 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından Rusya’nın resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet, ülkenin kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde patlamanın meydana geldiği 8 Ağustos tarihinde radyasyon seviyesinin 16 kat arttığını duyurdu.

NÜKLEER İZLEME

Kazanın duyulmasının ardından Ankara da harekete geçti. Türkiye'de, potansiyel nükleer tehlikelere karşı bir erken uyarı sistemi bulunuyor. Ülkeyi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan sistem, havadaki "gama radyasyon" düzeyindeki artışı algılıyor. Bunun için de ülkenin başta sınır bölgeleri olmak üzere değişik noktalarına ölçüm istasyonları kuruldu.

Rusya’daki kaza sonrasında Karadeniz bölgesinde yer alan ölçüm istasyonlarından gelen veriler yakın markaja alındı. Ölçüm istasyonlarından alınan ve alınmaya devam eden veriler, radyasyon seviyesinde olağan dışı bir artışa işaret etmedi.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK),rüzgar ve benzeri meteorolojik gelişmelerle radyasyonun Türkiye'ye taşınma olasılığına yönelik projeksiyonlar da yaptı. Bu yönde bir risk görülmedi.