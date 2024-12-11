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        Haberler Gündem Ankara'da metroda yangın

        Ankara'da metroda yangın

        Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:25
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        Ankara'da metroda yangın
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        Ankara'da Batıkent metro istasyonunda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.

        SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

        EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi.

        Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

        Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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