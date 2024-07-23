Ankara'da metro seferlerine 'aşırı sıcak' engeli
Başkent'te aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada arızanın 4 buçuk saat sonra giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı belirtildi
Başkent'te aşırı sıcak havanın etkisiyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattında saat 18.50'de arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler durdurulurken, metro hattında yolculuk yapan vatandaşlar tahliye edildi.
İSTASYON ÇIKIŞINDA YOĞUNLUK YAŞANDIFotoğraf: DHA
Metro hattının bozulmasıyla güzergahta bulunan birçok metro istasyonun çıkışında yoğunluk yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Vatandaşların mağdur olmaması için metro hattı güzergahında ek otobüs seferleri hizmete girdi.Fotoğraf: DHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada, "Güç kaynağı ve haberleşme sisteminde aşırı sıcak kaynaklı yaşanan arıza nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) metro hattımızın seferleri durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.
"SEFERLER YENİDEN BAŞLADI"Fotoğraf: AA
EGO Genel Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının 4,5 saat sonra giderildiği ve seferlerin yeniden başladığı belirtildi.
Saat 23.20'de seferlerin normale döndüğü belirtilen açıklamada, "Trenlerimiz Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.