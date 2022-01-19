Ankara'da dükkânları küle çeviren patlama

İHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir oto lastikçi dükkânında meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangında toplam 3 dükkân kullanılamaz hale geldi. Faciadan dönülen olayda, bitişikte yer alan oto yıkama işletmesinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Mermerler Caddesi üzerinde bulunan bir oto lastikçi dükkânında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü oto lastikçi dükkanında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangın bitişikte bulunan oto yıkama ve unlu mamulleri dükkânlarına sıçradı.

Patlama sesine uyanan çevredeki vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından iş yerlerinde birinin olup olmadığını kontrol etti.

YAN DÜKKÂNDAKİ KİŞİ YARALI KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, oto yıkama işletmesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olduğunu belirledi. İşletmeden çıkarılan kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle iş yerlerinden sıçrayan malzemeler görüldü. Olay yerinde bulunan unlu mamulleri işletmenin sahibi ise olan biteni sessiz sedasız izledi.