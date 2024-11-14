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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Ankara'da kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 04:22 Güncelleme: 14.11.2024 - 04:22
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        Kırmızı ışıkta feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Kaza, saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
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        #Altındağ
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